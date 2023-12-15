تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأجواء تكون اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.



وتبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.