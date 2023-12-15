تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأجواء تكون اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
وتبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
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