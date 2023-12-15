نجاة فلسطينيين من غارة إسرائيلية مزدوجة بنابلس

نجاة فلسطينيين من غارة إسرائيلية مزدوجة بنابلس
التاريخ
12/15/2023 1:12:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر إن شبانا فلسطينيين نجوا من قصف بطائرة إسرائيلية مسيرة مرتين على سيارتهم في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
ونقلت قناة الأقصى عن مصادر صحفية أن الناجين من القصف هم 3 مقاومين كانوا يستقلون سيارة تعرضت للاستهداف في شارع عمان وفي مخيم بلاطة.
MENAFN15122023000208011052ID1107601307
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.