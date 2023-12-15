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نجاة فلسطينيين من غارة إسرائيلية مزدوجة بنابلس

12/15/2023 1:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر إن شبانا فلسطينيين نجوا من قصف بطائرة إسرائيلية مسيرة مرتين على سيارتهم في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
ونقلت قناة الأقصى عن مصادر صحفية أن الناجين من القصف هم 3 مقاومين كانوا يستقلون سيارة تعرضت للاستهداف في شارع عمان وفي مخيم بلاطة.




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