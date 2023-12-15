عاجل: غارة إسرائيلية على مخيم بلاطة بنابلس

عاجل: غارة إسرائيلية على مخيم بلاطة بنابلس
التاريخ
12/15/2023 1:12:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم الجمعة بطائرة مسيرة موقعا في شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي نابلس بشمال الضفة الغربية.
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