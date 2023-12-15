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شهداء في قصف على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

12/15/2023 1:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 وإصابة عشرات صباح اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.




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