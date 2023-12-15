شهداء في قصف على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

شهداء في قصف على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس
التاريخ
12/15/2023 1:12:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 وإصابة عشرات صباح اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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