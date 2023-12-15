«الهلال الأحمر» يفتتح مركزاً لغسيل الكلى في جزر القمر

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز "أم الإمارات لغسيل الكلى" في جزيرة موهيلي في جمهورية جزر القمر المتحدة، وذلك بحضور فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، ووفد من الهيئة برئاسة عبيد البلوشي مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث.

ويعد المركز، الذي يقع في محيط مستشفى فمبوني، الأول من نوعه في الجزيرة التي يفتقر سكانها إلى هذه الخدمة الطبية، حيث يشمل عنبرا لغسيل الكلى يتكون من 8 وحدات غسيل كلى، ومستودع طبي، ووحدة لمعالجة المياه، فضلا عن وحدة لاستقبال المرضى وغرفة للطبيب وأخرى للانتظار، وسيقدم حوالي 5 آلاف جلسة سنوياً.

وأعرب فخامة غزالي عثمان، عن امتنانه وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات، وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، مؤكدا أن هذا الدعم يرسخ علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن افتتاح دولة الإمارات الشقيقة لـ“ مركز أم الإمارات لغسيل الكلى” في موهيلي يحمل رسالة إنسانية نبيلة، فالإمارات تقدم الدعم الإنساني بصوره المختلفة في كل الأحوال والظروف، حيث تسعى إلى رصد ومتابعة الاحتياجات الإنسانية على المستوى الدولي، وتعمل جاهدة على توفير متطلبات الشرائح الإنسانية التي تستهدفها وفق عمل مؤسسي ونهج واضح.

من جانبه أكد عبيد البلوشي، حرص هيئة الهلال الأحمر على رصد الاحتياجات الإنسانية عالميا، ومن ثم تسعى إلى تبني مشروعات تلبي هذه الاحتياجات لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، ولاسيما التي تتسبب فيها الأمراض المزمنة، وهو ما يجسد دور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني.

وأوضح أن الهيئة تسعى عبر مشروعاتها للقيام بدورها الإنساني، ومد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين سيرا على نهج العطاء الذي أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“طيب الله ثراه”، معربا عن أمله في أن يساهم“مركز أم الإمارات لغسيل الكلى” في التخفيف من معاناة وآلام المرضى في جمهورية جزر القمر الشقيقة.

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