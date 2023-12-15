ايقاف مدى الحياة ..عقوبة صارمة جديدة من الاتحاد التركي ضد رئيس نادي أنقرة جوجو بعد لكمه حكماً

أُوقف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة غوجو التركي فاروق قوجة

مدى الحياة إثر اعتدائه على حكم، حسب ما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس.

كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة غوجو بفرض عليه خوض خمس مباريات على أرضه خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، وغرّمه 66 ألف دولار.

وكان قوجة اعلن استقالته من منصبه الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء.

ووجّه قوجة لكمة قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور والتي انتهت بالتعادل 1-1 في 19 ديسمبر، مما أدى إلى الحاق الاذى بعينه.

و أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الخميس إن لجنة الانضباط فرضت حظرا دائما على رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق قوجة بعدما لكم حكما بعد نهاية مباراة في دوري الأضواء المحلي هذا الأسبوع.



وفرض مجلس إدارة الاتحاد التركي أيضا غرامة مالية على أنقرة جوجو قدرها مليونا ليرة (69 ألف دولار) وسيلعب خمس مباريات على أرضه دون جماهير نتيجة المشاكل التي تسبب فيها مشجعو ومسؤولو النادي. وتلقى مسؤولون آخرون في أنقرة جوجو عقوبات تتراوح بين الإيقاف والتحذير والغرامات المالية في هذه الواقعة.

كان الاتحاد التركي قرر الأربعاء استئناف مباريات دوري الأضواء يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليقها لمدة أسبوع بسبب هذا الاعتداء.

وغادر الحكم الذي لكمه قوجة المستشفى أمس الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.

ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.

وأظهرته لقطات تلفزيونية صباح الأربعاء يغادر مستشفى في أنقرة ويستقل سيارة سوداء.

وألقت السلطات القبض على قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو يوم الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.

ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضا بالقتل خلال الحادث.

وقال محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم للصحفيين في اسطنبول "لن نسمح أبدا بأي اعتداء على حكامنا أو ممارسة أي ضغوط عليهم.

"يجب أن يصبح هذا الحادث علامة فارقة ونقطة تحول في كرة القدم التركية".

وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم إن الكسر الذي تعرض له ميلر في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب.

وأضاف "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تماما تقريبا".

واستقال قوجة من رئاسة نادي أنقرة جوجو يوم الثلاثاء وقال النادي في وقت لاحق إن نائبه إسماعيل ميرت فرات سيخلفه في المنصب بناء على اختيار مجلس الإدارة.

ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور. واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.

وقال الاتحاد التركي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد عقوبات ممكنة".

وأدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 والبالغ عمره 37 عاما، مباراة لاتسيو وسيلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر

الماضي.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.



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