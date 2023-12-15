الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
12/15/2023 12:16:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد مصدر، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.
وفا
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