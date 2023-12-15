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الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

12/15/2023 12:16:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد مصدر، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وفا

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