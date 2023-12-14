Friday, 15 December 2023 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس ديوان الخدمة يشيد بتطبيق وزارة الشؤون لبرنامج الحوكمة المؤسسية

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بالتجربة المميزة لتطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج الحوكمة المؤسسية، مطالبا الجهات الحكومية الأخرى بالاستفادة من هذه التجربة.
وقال الربيعان في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل المعنية ببرنامج الحوكمة المؤسسية إن وزارة الشؤون الاجتماعية أول وزارة تقوم بتنفيذ البرنامج.
وقدم فريق الحوكمة بوزارة الشؤون الاجتماعية عرضا مرئيا وورشة عمل لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية على مدى يومين تضمن تجربة الوزارة الخاصة بتطبيق الحوكمة المؤسسية، وذلك من قبل المدربين المعتمدين الحاصلين على تصنيف بدرجة «محترف» من الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتم كذلك استعراض كافة جوانب الخطة الزمنية والمراحل والخطوات التنفيذية وصولا الى مراجعة كل التشريعات واللوائح والخدمات المقدمة للجمهور وعقد اجتماعات وزيارات مع المسؤولين.
كما تم استعراض قياس مدى تطبيق الحوكمة في كل قطاعات الوزارة وإدخال الملاحظات والتوصيات المطلوبة وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين في الوزارة بهدف نشر ثقافة الحوكمة وتهيئة بيئة ادارية مناسبة وجاهزة لتطبيق الحوكمة المؤسسية.
ويتكون فريق الحوكمة في «الشؤون» من مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد ومدير ادارة التنمية التعاونية عبدالرحمن العنزي ومدير ادارة التخطيط والمتابعة م.محمد القلاف

MENAFN14122023000130011022ID1107601144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث