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السبيعي دعم مبادرات الشباب لتعزيز قدراتهم على العمل في القطاع الخاص

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي دعم الهيئة للمبادرات الشبابية المميزة التي تصقل الشباب وتعزز قدراتهم بالعمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السبيعي خلال حفل ختام برنامج «المستقبل للأعمال الحرة» الذي أقيم أمس على مسرح مركز شباب الدعية بمشاركة أكثر من 40 متدربا.
وقال السبيعي إن دعم المبادرات الشبابية يتم عبر تقديم برامج متكاملة تحوي مناهج مواكبة لأحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مبينا ان البرنامج بداية مهمة للشباب للتوجه الى العمل الخاص وتنمية مهاراتهم وتمكينهم والاستفادة من قدراتهم حتى لو كانت البداية من البيت.
وأشاد بفكرة المبادر محمد السريع لتأسيس البرنامج، علما أنه أسس من قبل منصة «دورات دوت كوم»، مؤكدا أهمية الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص وبناء الجسور لتحقيق الفائدة العامة للشباب الكويتي.
من جانبه، قال مؤسس البرنامج ورئيس «دورات دوت كوم» محمد السريع إن البرنامج يقوم بتوعية الشباب المتدرب ويسلط الضوء على أهمية إصدار قانون الرخص المتناهية الصغر وإدراج دعم العمالة لهذه الفئة ويخدم الشريحة التي تعمل او تمارس مشروعها التجاري من المنزل.
وأشار السريع الى أن البرنامج يستهدف أي شخص يريد التطور أو يريد أن يتعلم الخطوات الأساسية لبناء المشروع من المنزل ومن ثم اصدار هذه الرخصة التجارية، كما يدعم توجه الدولة لتشجيع الشباب للعمل الخاص، مبينا أن الشباب في اغلب المشاريع المتناهية الصغر يعانون من مشكلة التسويق وأن التسويق شيء أساسي في الاعمال التجارية التسويق وكذلك يجب أن يكونوا ملمين من الناحية القانونية لتفادي المشاكل التي من الممكن ان يقعوا فيها مستقبلا.
بدورها، قالت المتدربة بالبرنامج جمانة العبدالله إنها حرصت على التسجيل بالبرنامج رغبة منها بالتعلم والاستزادة بالخبرة والمعرفة اللازمتين لتأسيس مشاريعها الخاصة لاسيما انها تفتقد بعض الاسس المهمة للانطلاق بالمشروع وتخطي الحواجز.
وأوضحت العبدالله أهمية هذه البرامج التي تحقق ذوات الشباب وتدفعهم للأمام اذ شكل البرنامج فرصة مميزة لتبادل المعرفة ايضا بين المتدربين.

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