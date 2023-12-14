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هيئة الطرق تغلق الغزالي 4 ساعات يوميا من السبت

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح مدخل ومخرج شارع المنامة بمنطقة الشعب مع التحويلة المرورية على طريق الدائري الثالث للقادم من شارع القاهرة والمتجهة الى شارع الخليج لاستكمال أعمال الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة، وذلك ابتداء من فجر الجمعة.
من جانب آخر، قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا (من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا) من السبت 16 الجاري إلى الثلاثاء 19 الجاري.

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