هيئة الطرق تغلق الغزالي 4 ساعات يوميا من السبت

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح مدخل ومخرج شارع المنامة بمنطقة الشعب مع التحويلة المرورية على طريق الدائري الثالث للقادم من شارع القاهرة والمتجهة الى شارع الخليج لاستكمال أعمال الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة، وذلك ابتداء من فجر الجمعة.
من جانب آخر، قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا (من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا) من السبت 16 الجاري إلى الثلاثاء 19 الجاري.
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