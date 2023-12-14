Friday, 15 December 2023 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر بدء المرحلة الثانية لتوزيع الدقيق على النازحين جنوب غزة

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع أكياس الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بما فيها مدينتا خان يونس ورفح. وقال رئيس الفرق التطوعية التابعة للجمعية في غزة أحمد أبودية، في تصريح لـ «كونا»، إن القطاع يمر بأزمة غذاء لاسيما الدقيق والخبز وذلك بسبب الاغلاق المتواصل والمستمر لمعابر القطاع منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي إضافة إلى تدمير عدد كبير من المخابز.
وأضاف أبودية ان عددا كبيرا من المخابز توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، مؤكدا ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة آلاف الأسر المحاصرة تحت القصف، مشيرا إلى أن فريق الجمعية يقوم بتوزيع الدقيق في مراكز الإيواء والخيام والمدارس والمنازل والمستشفيات بشكل يومي وكيس الدقيق يزن 25 كيلو غراما ويكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة ثلاثة اسابيع.
يذكر ان المرحلة الأولى من عملية التوزيع بدأت قبل نحو أسبوعين وشملت عددا من الفئات المجتمعية وآلاف النازحين في المنطقة الوسطى ومناطق أخرى بقطاع غزة.
وكانت الكويت قد أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة ولايزال الجسر الجوي الاغاثي الكويتي مستمرا.

MENAFN14122023000130011022ID1107601141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث