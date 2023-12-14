الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في 109 مساجد بمختلف مناطق البلاد السبت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 16 لسنة 2023 الى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن اقامة صلاة الاستسقاء في الساعة 10:30صباحا يوم غد السبت 16 الجاري.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: «قد ثبت عن عبدالله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (رواه البخاري ومسلم).
فصلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.
وتابع تعميم وكيل الأوقاف المساعد: «وعملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة حسب الجدول المرفق».
وأضاف تعميم م.بدر العتيبي: «مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».
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