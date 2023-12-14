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الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في 109 مساجد بمختلف مناطق البلاد السبت

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 16 لسنة 2023 الى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن اقامة صلاة الاستسقاء في الساعة 10:30صباحا يوم غد السبت 16 الجاري.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: «قد ثبت عن عبدالله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (رواه البخاري ومسلم).
فصلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.
وتابع تعميم وكيل الأوقاف المساعد: «وعملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة حسب الجدول المرفق».
وأضاف تعميم م.بدر العتيبي: «مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».

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