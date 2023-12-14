الابن البار تختتم موسمها الـ 17 بتكريم 23 شخصية و42 فائزا في مسابقاتها



البغلي: نسعى بمزيد من الجهد إلى ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي نثمن إجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت إنسانياً



بشرى شعبان

جريا على عادتها السنوية وفي نسختها الـ 17 تكرم مبرة البغلي للابن البار كوكبة من أبناء الكويت البررة الى جانب الفائزين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023، وذلك خلال الحفل الختامي برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 18 ديسمبر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ومؤسس جوائز البغلي للابن البار إبراهيم البغلي وجميع العاملين بالمبرة بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود لرعايته أنشطة الجائزة، مشيرا الى أن المبرة تختتم دورتها الـ 17 بتكريم 23 شخصية من أبناء الكويت البررة و42 فائزا في مختلف المسابقات، مؤكدا أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن للمساهمة في تأصيل الأمن الاجتماعي.

وثمن البغلي اجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت في العمل الانساني، معربا عن بالغ سعادته لاستمراره في رعايته الجائزة طوال 17 عاما، مؤكدا أن هذا الأمر وضعنا أمام تحدٍ ومسؤولية كبيرة تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من خلال المبرة، لتعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع.

وتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في رعاية ونشر رسالة الجائزة أفرادا ومؤسسات لاسيما وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون التنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، وأيضا وسائل الإعلام، وجمعيات النفع العام، والمبرات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين، الذين ساهموا في توفير الدعم المعنوي والإعلامي للجائزة منذ انطلاقتها. هذا، وتم الإعلان عن أسماء أبناء الكويت البررة وأسماء ومراكز الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2023، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن، ورئيس لجنة التحكيم والتقييم لجائزة البغلي للابن البار منصور السلامين وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني التي تنسق مع المبرة والمتمثلة في إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن في «الصحة» واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، والجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي، وجمعية الكاريكاتير، ورابطة الأدباء الكويتيين، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين وأعضاء فرق تحكيم وتقييم مسابقات جائزة البغلي للابن البار المختلفة، والفائزين في المسابقات المختلفة، وعدد من الشخصيات الناشطة في العمل الاجتماعي والتطوعي.

وتناوب رئيس اللجنة العليا، ورؤساء لجان وفرق التحكيم والتقييم لمختلف المسابقات بإعلان أسماء ومراكز وجوائز الفائزين في المسابقات المختلفة، صاحبه تفاعل كبير من الأبناء الفائزين الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة والفوز في مسابقات جائزة البغلي للابن البار.

مسابقات «الابن البار».. أرقام ودلالات



أعرب رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن عن سعادته بشأن الدور الإنساني والاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين وبر الوطن، مبينا ان ذلك يتضح من الإحصائيات والأرقام باعتبارها خير دليل على نجاحها واستمرارها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة، التي نحرص دائما على تنوع مواضيعها لمشاركة أكبر شريحة من أفراد ومؤسسات المجتمع، وبلغ إجمالي المشاركين في مسابقات الجائزة العام الحالي 212 مشاركا تنافسوا على المراكز الأولى في 8 مسابقات وتم تحديد أسماء ومراكز الفائزين من قبل لجان تحكيم متخصصة كالاتي:

٭ بلغ عدد المشاركين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار 212 مشاركا، 91 من الذكور، و121 إناث، والفائزون 22 فائزة و20 فائزا، ويلاحظ زيادة المشاركين والفائزين من الإناث عن الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار الرئيسية 60 مشاركا 6 من الذكور، و54 إناث، وبلغ عدد الفائزين 7 من الإناث، في حين لم يفز أحد من الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي 45 مشاركا من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، 42 مشاركا على مستوى الافراد، و16 مشاركا من الذكور، و26 من الإناث، و3 مشاركين على مستوى المؤسسات الخيرية، وبلغ عدد الفائزين 6 من الذكور وواحدة من الإناث، و2 من المؤسسات الخيرية.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة 21 منهم 10 ذكور، و11 إناث، و3 فائزين: 2 ذكور، وأنثى واحدة، ويلاحظ زيادة عدد الإناث عن الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار التصوير الفوتوغرافي 8 منهم 3 ذكور، و5 من الإناث، و4 فائزين 2 من الذكور و2 من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور عن الإناث، في حين تساوى عدد الفائزين من الجنسين.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة الشعر الفصيح والشعر الشعبي 15، منهم 10 من الذكور، و5 من الإناث، والفائزون 2 من الذكور، و2 من الإناث ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الذكور على الإناث في حين تساوى عدد الفائزين.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية 32، منهم 10 من الذكور، و22 من الإناث، والفائزون 1 من الذكور، و5 إناث، حيث بلغ عدد المشاركين من الإناث ضعف عدد الذكور.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لفن الكاريكاتير 27، منهم 10 من الذكور، و17 من الإناث، والفائزون 3 من الذكور، و3 من الإناث، حيث تفوق عدد المشاركين من الإناث على الذكور في حين تساوى عدد الفائزين.

٭ بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار للتراث والحرف اليدوية 27، منهم 18 من الذكور، و9 إناث، والفائزون 5 ذكور، وأنثى واحدة، حيث تفوق عدد المشاركين وعدد الفائزين من الذكور على الإناث.



أسماء الشخصيات المكرمة

٭ السفير الشيخ علي الخالد الصباح

٭ الشيخ حمود الفيصل الحمود الصباح

٭ د.عبدالله معتوق المعتوق

٭ السفير مجدي أحمد الظفيري

٭ بدر عبدالله المديرس

٭ جاسم محمد ذياب الذياب

٭ رياض محمد البغلي

٭ رقية إبراهيم الشيخ

٭ د.سامية حمد السعيدان

٭ شاكر عباس الهزيم

٭ صباح عدنان المحمد علي

٭ صلاح أحمد الجارالله

٭ طلال عدنان عبدالهادي البحيري

٭ علي محمد علي القطان

٭ فهد علي حسين العبدالمحسن

٭ فاطمة محمد الطباخ

٭ فداء فهد الوقيان

٭ العقيد الركن م.ناصر سالمين

٭ د.ناصر محمد العجمي

٭ نادية أحمد الشطي

٭ هاني أحمد المذكور

٭ د.وائل سعد العسق

٭ يوسف عبدالعزيز الياسين







حسن: تحفيز الطاقات المبدعة



توجه رئيس اللجنة العليا لجائزة الابن البار علي حسن بالشكر لراعي الجائزة منذ انطلاقها طوال السبعة عشر عاما إبراهيم البغلي، موضحا ان هذا الأمر وضعنا أمام مسؤولية تجاه العمل التطوعي والإنساني، شاكرا جميع من دعم وساهم في إنجاح تلك الفعاليات والأنشطة.

وذكــــر حســن أن الجائزة تواصل رسالتها لتكــون قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب المواهب المتميزة والفكر الخلاق الذي يخدم رسالة المبرة وتحقيق أهدافها تجاه قضايا البر، لتكون داعمة تمكن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من مواجهة كل التحديات وتبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق، مشددا على ضرورة السعي الدائم لتعزيز الفضائل ومكارم الاخلاق والقيم السامية للمساهمة في تنشئة أجيال صالحة ومفيدة للوطن والمجتمع.

فائزو «الابن البار»

٭ آلاء سيد محمود الزلزلة

٭ عذاري فيصل عيد الشمري

٭ ميثة صالح إبراهيم الجطيلي

٭ زهرة محمود علي بن نخي

٭ بشاير محمد صالح الحربي

٭ حنان موسى يوسف بومريوم

٭ عمرة عيد صفوق

الفائزون بوسام البغلي للعمل التطوعي

٭ جمعية البنك الكويتي للطعام

٭ مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده

٭ محمد يوسف علي المزيني

٭ د.خالد يوسف الشطي

٭ محمد سيف صالح الهاجري

٭ عنود أحمد إبراهيم الظفيري

مسابقة الشعر الفصيح والشعبي

٭ عبير عصام شويكة (الشعر الفصيح)

٭ عائشة أحمد العبدالله

٭ خالد أحمد عبدالله الصالح

٭ ناصر محمد فهد العجمي (الشعر الشعبي)



فائزو «القصة القصيرة»

٭ هدى فيصل علي عبد الإله

٭ الفارس علاء الجابر

٭ شريف رشاد عبدالحميد عمران

الفنون التشكيلية

٭ د.عبير عبدالله الكندري

٭ هناء محمد غلوم البلوشي

٭ ليلى محمود مختار أشكناني

٭ أمينة محمد عبدالله الفارسي

٭ أثير عادل عبدالرحمن الرويشد

٭ حبيب أحمد محمد الكندري

٭ خالد أحمد عبدالله الصالح

٭ ناصر محمد فهد العجمي

التصوير الفوتوغرافي

٭ أحمد جمعة عبدالله خميس

٭ شريفة محمد دشتي

٭ هديل هاشم عبدالله الخالدي

٭ نواف خالد محمد الحمود

فن الكاريكاتير

٭ طارق إسماعيل بستكي

٭ أحمد بشير نعمة

٭ رشا فرج الراجحي

٭ حسين حبيب حاجي

٭ ضحى عبدالرضا الناصر

٭ مها علي العتيبي

التراث والحرف اليدوية

٭ حسين عبدالرحمن التركيت

٭ عمار الياس خدادة

٭ محمد دعيج حمادة

٭ وليد أحمد الناشي

٭ صباح ناصر أسد علي

٭ سهيلة حسين علي العطية