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سفير البحرين استقبل رواد ديوانية السفارة

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير مملكة البحرين لدى البلاد السفير صلاح المالكي وأعضاء السفارة رواد ديوانية سفارة البحرين الشهرية، حيث توافد على السفارة عدد من الشيوخ والوجهاء والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب، إضافة إلى كوكبة من أبناء الجالية البحرينية والإعلاميين وجمع من المواطنين. وأشاد السفير المالكي بالحضور الكبير الذي يدل على مكانة مملكة البحرين في قلب الكويت وشعبها وباقي دول العالم. هذا، وقد انتهز الحضور الفرصة لتقديم التهاني والتبريكات بقرب اليوم الوطني لمملكة البحرين وذكرى الجلوس للملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم خلال اعياد البحرين المصادفة ليومي 16 و17 من شهر ديسمبر في كل عام. يذكر ان سفارة مملكة البحرين قد ألغت الاحتفالات الرسمية لهذا العام نظرا للظروف الراهنة.

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