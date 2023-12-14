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السفير الإسباني تسهيل إجراءات التأشيرات للكويتيين يسهم فعليا في توثيق العلاقات بين الشعوب

12/14/2023 11:45:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت سفارة مملكة اسبانيا لدى البلاد حفل استقبال في منزل السفير الإسباني ميغيل مورو اغيلار بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة اسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي والتي امتدت من 1 يوليو الى 31 ديسمبر 2023 وذلك بحضور آن كوينستينين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد وكريستيان دومز سفير مملكة بلجيكا، علما أن بلجيكا ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 1 يناير 2024 لمدة ستة أشهر أخرى.
وتنتقل رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل 6 أشهر وخلال تلك الفترة تقوم الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد بتحديد برنامج عمل وأولويات المجلس بالإضافة الى ترؤس اجتماعاته وذلك من أجل التوصل الى تسويات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن جهته، أشار السفير الاسباني ميغيل مورو اغيلار في الكلمة التي ألقاها خلال هذه المناسبة الى السياق المعقد والمضطرب إبان فترة الرئاسة الإسبانية والتي عانت من التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحروب والمعاناة الشديدة في غزة وأوكرانيا.
وأضاف اغيلار ان أحد الأهداف الاستراتيجية للرئاسة الاسبانية في هذا العالم المتقلب على وجه التحديد تعزيز القدرات الذاتية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
وفيما يخص الكويت، ذكر السفير اغيلار: «نحن سعداء بأن الاتحاد الأوروبي قد تمكن خلال هذه الفترة من اجراء تحسين مهم في اجراءات التأشيرات للكويتيين وهي حقيقة تسهم فعليا في تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين الشعوب. وقد عقد الاتحاد الأوروبي والكويت مؤخرا حوارا مثمرا عن حقوق الانسان والمشاورات السياسية في بروكسل مما يؤشر بفرص واعدة لمزيد من التعاون في مجالات مختلفة. نحن جاهزون لنقل المسؤولية الى اصدقائنا البلجيكيين علما اننا تعاونا معهم فعليا بشكل وثيق خلال الاشهر القليلة الماضية وذلك من اجل انتقال سلس وفعال لرئاسة الاتحاد الأوروبي».
وبدورها، عبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الكويت آن كوينستينين عن شكرها للسفارة الاسبانية على الدور الذي لعبته محليا خلال الستة الأشهر الماضية كما أشادت بالتعاون مع السفارة الاسبانية بما في ذلك خلال فترة الاعداد للقرار المتميز بمنح المواطنين الكويتيين تأشيرات شنغن تمتد لخمس سنوات بالإضافة الى تنظيم زيارة مشتركة لسفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الى مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في اكتوبر.
وأشارت انه خلال الرئاسة البلجيكية القادمة سوف تستمر بعثة الاتحاد الأوروبي في لعب دور مهم في تنظيم واستضافة الاجتماعات الدورية لسفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الستة عشر التي لديها تمثيل ديبلوماسي في الكويت علما بأن هذه تعتبر منصة مهمة للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبادل وجهات النظر والتنسيق فيما يتعلق بعملها في الكويت.
ومن جانبه، عبر السفير البلجيكي كريستيان دومز في كلمته عن شكره للسفير الاسباني على العمل الدؤوب الذي قام به بالتعاون مع فريقه من اجل احراز تقدم فيما يتعلق بالأجندة الأوروبية بالكويت كما عبر عن ثقته بأن ذلك سوف يسهل الانتقال السلس الى الرئاسة البلجيكية، وأضاف أن الكلمات الثلاث الرئيسية للرئاسة البلجيكية هي «الحماية والتعزيز والاستعداد»، حيث تتم صياغة تلك الأولويات على أساس المواضيع الأساسية التالية: 1- حماية حكم القانون والديموقراطية والوحدة، 2- تعزيز التنافسية، 3- الانتقال البيئي العادل، 4- تعزيز البرنامج الاجتماعي والصحي للاتحاد الأوروبي، 5- حماية الاشخاص والحدود، 6- الترويج لأوروبا على الصعيد العالمي. وختم السفير البلجيكي كلمته بالإشارة الى أعمال ومبادرات محددة سوف يتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط والخليج مثل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج والعمل من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج.

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