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بالفيديو الأمم المتحدة وسفارتا كندا وبريطانيا أطلقت النسخة الثانية من برنامج السفراء الشباب

12/14/2023 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أطلق مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وسفارتا كندا وبريطانيا لدى البلاد وبالتعاون مع وزارة الخارجية الموسم الثاني من برنامج (السفراء الشباب) بمشاركة رسمية وديبلوماسية وإعلامية كبيرة. في البداية أكدت ممثل الأمين العام والممثل المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت غادة الطاهر أن برنامج السفراء الشباب ليس مجرد منصة بل إنه حافز للتغيير وإحراز التقدم، مشيرة الى المسؤولية المشتركة لحماية للأجيال القادمة.
وأشارت الطاهر في كلمتها خلال إطلاق المبادرة الى نجاح البرنامج التجريبي حول جيل المساواة العام الماضي، لافتة إلى أن الموسم الثاني من برنامج السفراء الشباب جاء تحت شعار «العدالة المناخية وديبلوماسية المناخ» ويستمر خمسة أشهر ويشارك فيه 34 طالبا وطالبة ما بين 15 و18 عاما من مختلف المدارس في الكويت.
وذكرت ان البرنامج يسعى إلى تجهيز أجيال جديدة واعية بالديبلوماسية المناخية الفعالة وسبل نشر ثقافة الوعي البيئي بينهم وبين مجتمعهم وعالمهم وتمكينهم من بناء الجسور والتوافق ومحاسبة صناع القرار دعما لاتخاذ قرارات جريئة وعاجلة لمكافحة التغير المناخي.
ومن جانبها، قالت سفيرة كندا عاليا مواني إن التغير المناخي بات تحديا عالميا «ونحن جميعا في قارب ولذلك بات خلق مدافعين فعالين أمرا حتميا، موضحة أن المجتمع يصبح أكثر قدرة ونجاحا بإشراك جميع أفراده».
وقالت انه تم اختيار السفراء الشباب الـ34 من بين 81 تقدموا للمشاركة مبينة أنهم سيوزعون على سفارات مختلفة في الكويت اضافة لمنظمات الأمم المتحدة لصقل خبراتهم الديبلوماسية من خلال اجتماعات وأنشطة اضافة إلى الاجتماع الدوري لجميع المشاركين حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل للتأكد من الاستفادة القصوى للبرنامج الواعد.
وبدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس إن مبادرة السفراء الشباب أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية، وساعدت الأنشطة في بناء ثقة وتوسيع خبرات الشباب المشاركين، متمنية أن تسهم مشاركة الطلاب مع مختلف الشخصيات، التي تعتبر بكونها نماذج تحتذى، في تشجيع الشباب على التركيز على مواهبهم وتطلعاتهم، بغض النظر عن الجنس والعمر والخلفية وغيرها من العوامل.

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