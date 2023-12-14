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زين راع بلاتيني لموسم Speakup Kuwait

12/14/2023 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعما للمبادرات والبرامج الأكاديمية التي تستهدف تطوير مهارات الشباب، أعلنت «زين» عن عودتها كراع بلاتيني للموسم الثالث من برنامج SpeakUp Kuwait التدريبي، والذي يهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية والإدارية لدى الجامعيين وحديثي التخرج، ويستضيف نخبة من المرشدين الوطنيين من أصحاب الخبرة والكفاءات، ويأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.
وجاء الإعلان عن دعم «زين» لهذه المبادرة للعام الثالث على التوالي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في أكاديمية الفنون والإعلام للشباب بمنطقة الدعية، بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومؤسسة برنامج SpeakUp Kuwait دينا الوهيب، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف بالهيئة العامة للشباب صالح السلمي.
ويستضيف مركز زين للابتكار ZINC جميع الجلسات التدريبية الخاصة بالموسم الثالث من SpeakUp Kuwait، وهو أحد البرامج التدريبية المميزة التي تستهدف الطلبة والطالبات الجامعيين وحديثي التخرج، ويركز على صقل وتطوير مجموعة واسعة من المهارات الاجتماعية التي لا تقل أهمية عن المهارات الفنية والعملية في النجاح الوظيفي.
وتشمل المهارات التي يغطيها البرنامج، فن الإلقاء، والذكاء العاطفي، والمهارات الاجتماعية والإدارية، والقدرات القيادية، ومهارات التواصل، ويستضيف نخبة من المرشدين والمدربين الوطنيين من أصحاب الخبرة والكفاءات بمختلف المجالات الذين يقدمون الجلسات التدريبية وورش العمل.
وتستمر «زين» بدعم هذا البرنامج التدريبي المميز منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات حرصا منها على المشاركة الفعالة في تطوير القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع مثل التعليم والشباب وريادة الأعمال ودعم الابتكار، حيث تحرص على التواجد جنبا إلى جنب مع الجهات التي تتبنى الشباب وتعمل على صقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم إلى دخول سوق العمل والإسهام في تعزيز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وحقق البرنامج نجاحات مميزة في مواسمه السابقة، واستقطب العديد من الأسماء التي شاركت خبراتها وتجاربها مع الشباب المشاركين، وكانت سببا في إلهامهم للعمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وانتهزت «زين» فرصة الجلوس مع المشاركين والمشاركات، والتعرف عن قرب على آرائهم وطموحاتهم عندما استضافتهم في مركزها للابتكار، وشاركتهم خبرات موظفيها الشخصية والعملية.
وتسعى «زين» من خلال دعمها لهذا البرنامج المتميز إلى توفير بيئة مناسبة للشباب لاحتضان طاقاتهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل وتحفيز الإبداع في نفوسهم، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني.

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