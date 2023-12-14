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النجاة سقيا المرابطون يوفر المياه لأهالي غزة

12/14/2023 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حث مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور بدر العبدالغفور أهل الكويت والمحسنين من الجاليات الوافدة إلى المشاركة والمساهمة في مشروع «سقيا المرابطون»،
والذي تسعى الجمعية إلى تنفيذه في قطاع غزة وتهدف من خلاله إلى توفير المياه الصالحة للشرب لـ 5000 إنسان يوميا.
وقال العبدالغفور: الدمار الذي يشهده قطاع غزة صعب أن تصفه الأقلام، فغزة تعيش «كارثة» إنسانية لم يشهد التاريخ الحديث مثلها، لافتا الى أن أهالي غزة يعيشون حياة مريرة يفتقدون إلى الطعام والشراب والكهرباء والدواء والماء وكل مقومات الحياة.
وحول تفاصيل «سقيا المرابطون» بين أن المشروع يهدف إلى حفر بئر بعمق 70م3 مع إنشاء محطة تحلية للمياه بقدرة 30م3 يوميا، إضافة الى شبكة تمديد مياه وخزان بسعة 15000 لتر، مع تركيب 6 صنابير مياه ومضخة غاطسة بقدرة 30 حصانا، إضافة إلى غرفة البئر بمساحة 55 مترا، وفلتر مياه ويخدم المشروع أكثر من 5000 مستفيد للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 1800082.

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