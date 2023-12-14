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مصادر لـ الأنباء مركز الإيواء ينهي إجراءات العمالة للحصول على مستحقاتها أو مغادرتها

12/14/2023 11:45:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في شؤون العمالة المنزلية، أن الاجتماعات والمناقشات بين الجانبين الكويتي والفلبيني خلصت الى اتفاق بين الجانبين لتذليل كل الإشكالات أمام استقدام العمالة الفلبينية.
وبينت المصادر أن ابرز النقاط التي تم التوصل اليها هي: تفعيل دور مركز ايواء العمالة، وأن تستقبل السفارة العمالة التي تلجأ إليها لمدة لا تزيد على 72 ساعة، على أن تقوم السفارة بتسليم العمالة الى الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في مركز الإيواء الذي يوفر لها الحماية المتكاملة.
كما شمل الاتفاق أن تتولى الأقسام العاملة في المركز توفير كل ما تحتاجه العمالة وتبادر إلى تسوية أوضاعهم القانونية بالإضافة إلى تأمين الحصول على كل مستحقاتهم المالية، كما أنه في حال رغب العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر يقوم المركز بإنهاء إجراءات التحويل له، وإذا أراد المغادرة يقوم بإنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة للإسراع في عودته إلى بلاده.

MENAFN14122023000130011022ID1107601133

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