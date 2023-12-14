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الرقبة تطوير الخدمات وتكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية في القصر

12/14/2023 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فالح الرقبة.
وقال الرقبة ان المجلس بحث استثمارات الهيئة خلال الربع الثالث من 2023 واطمأن على متانة مركزها المالي وسلامة الأداء الاستثماري وفقا للاستراتيجية المعتمدة والخطط السنوية المنبثقة عنها، كما استعرض المحضر المصدق لمجلس الإدارة السابق المنعقد في أكتوبر 2023، وما تم تنفيذه من قرارات في المجالات المختلفة، إضافة الى توصيات اللجان ومن بينها التدقيق وتنمية أموال القصر والاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية.
وأوضح أن المجلس أكد أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على انجاز الاعمال وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية مع تأصيل روح المسؤولية وتعميق الوعي بخصوصية وضع الهيئة والمشمولين برعايتها وأهميتها من الناحية الدينية والاجتماعية.
من جهته، أوضح مدير عام الهيئة م.حمد البرجس أن المجلس استعرض التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 والتقرير الربع السنوي الثاني عن أعمال الإدارات لعام 2023 والذي بين حدوث تقدم واضح على صعيد مؤشرات الأداء المختلفة.
وأكد البرجس مواصلة الهيئة بقطاعاتها واداراتها المختلفة خطط تطوير الأداء وخصوصا في مجال التحول الرقمي وحجم ونوعية الخدمات المقدمة بشكل مباشر او عبر موقعها الالكتروني او عبر تطبيق سهل، وذلك لمواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية من مختلف الفئات.

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