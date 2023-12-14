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6 7 ملايين دينار لتنفيذ المراقبة السطحي والأرصاد في المطار

12/14/2023 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع إحدى الشركات الفنلندية لتنفيذ مشروع نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 6.7 ملايين دينار
وتولى توقيع العقد من الجانب المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي ومن جانب الشركة الفنلندية نائب رئيس الأرصاد الجوية والطيران والطقس والبيئة لشركة (فايسلا أو واجي) بانو بارتنين.
وقال الجلوي لـ«كونا» عقب التوقيع إن المشروع يهدف إلى توفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف المدارج الثلاثة في مطار الكويت مما يسهم في تطوير أنظمة الملاحة ويحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
وذكر أن مدة العقد تبلغ 550 يوما للمدرجين الشرقي والأوسط «الغربي الحالي» و270 يوما للمدرج الغربي الجديد «الدرج الثالث» وتليها أربع سنوات ضمان وصيانة.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي لـ«كونا» إن المشروع يهدف إلى توفير مدى الرؤية على امتداد المدارج الثلاثة للهبوط والإقلاع في مطار الكويت مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية.
وأوضح العتيبي أن المشروع عبارة عن نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد لتوفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف المدارج من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة.

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