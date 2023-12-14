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192 ألف مسافر إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال عطلة رأس السنة

12/14/2023 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية من تاريخ 28 الجاري حتى 1 يناير المقبل ستبلغ 192 ألف مسافر ما بين مغادر وقادم إلى مطار الكويت الدولي. وأضاف مدير إدارة النقل الجوي المتحدث الرسمي باسم «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لـ «كونا» أن حركة المسافرين زادت بنسبة 13% مقارنة بـ 178 ألف مسافر في نفس الفترة في العام الماضي. وبين الراجحي أن حركة الطائرات خلال الفترة آنفة الذكر من المتوقع أن تصل إلى 1780 رحلة مقارنة بـ 1300 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.

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