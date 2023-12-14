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نزاهة تستعرض مساعي الكويت بالتحول الرقمي ومكافحة الفساد

12/14/2023 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عرضا مرئيا يبرز جهود الكويت في سعيها نحو التحول الرقمي وتعزيز مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الفعاليات الجانبية التي أقيمت على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة وتستضيفه مدينة (أتلانتا) الأميركية بمشاركة دولية واسعة.
وقدمت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) م. أبرار الحماد العرض الذي حمل عنوان «التحول الرقمي وتعزيز النزاهة في مكافحة الفساد في الكويت» ضمن فعالية «دور ومبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الفساد».
وأبرزت الحماد جهود الكويت في إطار سعيها للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية في التحول وحصر الخدمات والبيانات لدى الجهات الحكومية واستحداث منصات رقمية وميكنة العمل والربط الإلكتروني إضافة إلى الحوسبة السحابية وأمن البيانات والمعلومات.
وأشارت إلى أن «نزاهة» تهدف من ذلك إلى التسهيل على المواطن والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان تطبيق معايير النزاهة والشفافية العالمية لمنع الفساد وإتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها فضلا عن زيادة الكفاءة ورفع الإنتاجية للحد من الفساد.
وتطرقت الحماد إلى تطبيق «سهل» الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية موضحة أن المواطن والمقيم أصبح بإمكانهما إنجاز الخدمات والمعاملات بسهولة اكثر وسرعة وفاعلية من خلاله وعبر توظيف التطور التقني لخدمة المستفيدين لتحقيق التنافسية والاستدامة.

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