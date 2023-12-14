المطيري نسعى إلى زيادة أعداد الحجاج



العليم: المملكة ستكافئ بعثات الحج التي تنتهي إجراءاتها مبكراً وتمنحها أماكن مميزة في المناسك المزين: الحملات التي تتجاوز 50 حاجاً يسمح لها بالخروج للحج وبحد أقصى 250 لكل منها



أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن عدد الذين سجلوا للحج في الموقع الالكتروني حتى اغلاق باب التسجيل يوم الاربعاء بلغ 45 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان العدد المخصص للكويت 8000 حاج ونسعى مع الإخوة في المملكة العربية السعودية لزيادة العدد. وقال المطيري في تصريح له إن الانطباع العام لدى الراغبين في الحج هذا العام حول برنامج الحج المركزي ممتاز، ولمسنا ارتياحا كبيرا منهم في عملية التسجيل المبكر، ونحن ملتزمون مع الإخوة في السعودية بمواعيد محددة، وبدأنا مبكرا لنتواءم معهم في الخطة التي وضعتها المملكة وتطبيق القرارات المنظمة للحج.

وردا على سؤال حول تشكيل بعثة الحج الكويتية، قال «لم تتم حتى الآن لأنها تشكل من عدة جهات مختلفة».

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الحج محمد ناصر العليم إن عملية التسجيل تمت بسهولة ويسر من خلال التحول الرقمي، فالتسجيل يتم عبر تطبيق هويتي ومنصة الحج الالكترونية، وبعد ذلك تم فرز الحجاج ممن لم يسبق لهم الحج وحسب الاكبر سنا وتم ارسال رسائل نصية للحجاج لإعلامهم بالقبول.

وأضاف العليم: بفضل الله نقطف ثمار نجاح تعاون حملات وبعثة الحج وادارة الحج والعمرة بهذه الممارسة الراقية، مؤكدا على أن التسجيل المركزي عالج اغلب السلبيات السابقة، ومن أهم فوائده التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، مبينا ان السعودية لديها رغبة في الانتهاء من تسجيل الحجاج والاستعداد المبكر لموسم الحج ومكافأة بعثات الحج التي تنتهي من إجراءاتها مبكرا وإعطائها أماكن مميزة في المناسك، ونأمل زيادة عدد الحجاج الكويتيين، وقدمنا طلبا بهذا الشأن وننتظر رد الجهات المعنية في المملكة.

من جانبه، قال مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف سطام المزين ان الوزارة تهدف إلى تثقيف الحاج من خلال توزيع بعض المنشورات حول اداء هذه الفريضة العظيمة، والإجابة عن استفسارات الجمهور، مشيرا إلى تطوير برنامج الحج المركزي هذا العام والآن يتم قبول الحاج في المنصة الالكترونية ثم يختار الحملة المناسبة له، وذلك دون «كوتا» محددة لصاحب الحملة.

وأشار المزين إلى أن الحملات التي تتجاوز تسجيلها 50 حاجا يسمح لها بالخروج لموسم الحج وبحد أقصى 250 حاجا لكل حملة، ونتأكد أن الحاج هو من قام بالتسجيل واختار الحملة أو ألغى ترشيحه، كما تم ربط البرنامج مع مركز نظم المعلومات المدنية للتأكد من أن المجموعة تكون وفق نظام الأسرة وتكون أكبر مجموعة 5 أشخاص.

وتابع: هناك تعاون كبير مع الاخوة في المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، ونحن الآن بصدد التعاقدات النهائية، ولدينا 63 حملة مشاركة حتى الآن ولكن يشترط خلال فترة التسجيل أن تتجاوز كل حملة 50 حاجا.

من جهته، قال رئيس اتحاد حملات الحج والعمرة أحمد الضويحي ان السكن هذا العام في مكة تنوع بين فنادق مطلة على الحرم واخرى قريبة منه وفنادق خارج المنطقة المركزية للحرم وعمارات سكنية، مبينا ان الخدمات والاسعار اصبحت بمقدور الحاج حسب الميزانية والامكانيات.