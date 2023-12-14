بالفيديو القلاف عضوية الكويت في حقوق الإنسان تكلل جهودها بمكافحة الاتجار بالأشخاص

د. حاتم علي: دول الخليج مستهدفة من قبل تجار البشر ولابد من الوقاية منها قبل وقوعها



أسامة أبو السعود

أقامت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ندوة بعنوان سياسات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج، وذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة، ولاسيما ممثلو سفارة الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والديوان الوطني لحقوق الإنسان.

في البداية، القى وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة هاشم القلاف كلمة ترحيبية بالحضور الكريم، تناولت الجهود الحثيثة التي بذلتها الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مكافحة تلك الجرائم، مشيرا الى ان حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان يأتي تكليلا لجهودها في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته بصفة عامة، لاسيما مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

‏كما قام مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي القاضي د.حاتم علي والوفد المرافق له بعرض مفصل تضمن أفضل التجارب الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدا على دور المكتب كونه الأمانة العامة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك تولى الإجابة على الاستفسارات من حضور الجلسة. واكد د. حاتم ان دول الخليج مستهدفة من قبل تجار البشر فهي جرائم متجددة ومتنوعة دائما ولابد من الوقاية منها قبل وقوعها.

ومن جهته، اكد مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العميد هيثم العثمان ان الكويت ليس بها عصابات منظمة للاتجار بالبشر، مشددا على ان ما يحدث هو مخالفات فردية من البعض او جهل بالقانون.

واكد العميد العثمان ان 80% من مكافحة عمليات الاتجار في البشر تقوم على التوعية لتفادي تلك الجرائم من البداية.