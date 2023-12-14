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89 % نسبة إنجاز مشروع الطرق بين الخامس والغزالي وابن القاسم والانتهاء منه مايو 2024

12/14/2023 11:45:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد أمس بزيارة ميدانية إلى مشروع الطرق بين «الدائري الخامس» و«الغزالي» وشارع محمد بن القاسم، والذي يهدف إلى تخفيف الزحام المروري الذي يعد أحد العوائق الرئيسية في المنطقة المحيطة بالمشروع.
ويستهدف المشروع تطوير تقاطع «الغزالي» مع «الدائري الخامس»، ويشمل عمل جسر يمر فوق «الغزالي» لتسهيل الحركة المرورية من وإلى «الأفنيوز»، إضافة إلى تطوير «الخامس» مع شارع المطار وعمل طريق يربط «الخامس» و«طريق 2» ويكون موازيا لطريق المطار.
وقدم مهندس المشروع عرضا تقديميا لمراحل إنجاز المشروع التي بلغت 89.30%، كما شرح العوائق التي واجهته، وجار حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعا الانتهاء منه خلال مايو 2024.
‏وفي سياق آخر، قام د.جاسم الأستاد بدعوة جميع الجهات المعنية بمشروع مبنى الركاب الجديد T2 للتأكيد على التعاون غير المحدود بين الجهات من خلال عقد اجتماعات مكثفة للمساهمة في حل المعوقات المؤثرة على إنجاز المشروع وفق الجدول المحدد، الذي سيكون إضافة جوهرية ونقلة نوعية للنقل الجوي في مطار الكويت.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح واهتمامه المباشر بالمشاريع التنموية، خاصة التعاون البناء بين جميع الجهات لإسراع وتيرة العمل في مشروع T2.

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