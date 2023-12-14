الشطي الجائزة تهدف لاحتضان البراعم الشابه من الفنانين ورعايتهم وتشجيعهم للاستمرار في مسيرة الفن التشكيلي



مزيد من الدعم للفنانين التشكيليين الشبان وابراز دورهم لتوثيق للتراث الحضاري والثقافي في الكويت الفن التشكيلي جزء من حضارة الشعوب في الادب والثقافة والفنون وتوثيق لها



قال راعي حفل جائزة ابراهيم الشطي للتراث الكويتي قصي الشطي إن الكويت تشهد مستوي رائع من الاعمال التراثية ، موضحا ان موضوع المسابقة للسنة الحالية هو المباني التراثية والتاريخية في دولة الكويت .

واضاف الشطي في تصريحات صحافية على هامش حفل افتتاح وتكريم جائزة ابراهيم الشطي للتراث الكويتي لعام ٢٠٢٣ تحت عنوان معالم الكويت التراثية القديمة أنه من شدة تفرد الاعمال كان من الصعب اختيار الاعمال الفائزة منها .

واضاف ان هدف الجائزة احتضان البراعم الشابه من الفنانين التشكيليين الكويتيين ورعايتهم وتشجيعهم للاستمرار في مسيرة الفن التشكيلي الكويتي ، مؤكدا انه رأى جهود مبهره في توثيق ذاكره التاريخ فيما يتعلق بالمباني التاريخية والتراثية الكويتية على امتداد التاريخ لدولة الكويت .

وعبر الشطي عن سعادته بتواجد الكوكبة من الفنانين التشكيليين الكويتيين الشبان والشابات ، مهنئا الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمناسبة مرور ٥٥ عاما على تأسيسها ،ومتمنيا لهذا الصرح الاستمرار في مسيرة العطاء ودعم مسيرة الفن التشكيلي في الكويت.

واستهل الشطي حديثه متضرعا للمولي عز وجل ان يمن علي صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله بالشفاء التام وبموفور الصحة والعافية.

وهنأ الشطي الدكتور محمد الجسار بمناسبة توليه منصب الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب متمنيا له التوفيق والسداد في عمله.

وحول تركيز المسابقة لتكون للفنانين التشكيليين، ذكر الشطي أن الجائزة متخصصة في الفن التشكيلي في الكويت وتحديدا موضوع التراث الكويتي ورعاية هذا المجال في دولة الكويت، حيث تحفظ الفنون التشكيلية والرسومات ذاكرة التاريخ للدولة والمجتمع والشعوب، موضحا ان المسابقة في نسختها الثالثة ركزت على المباني التراثية والتاريخية .

وافاد ان الفن التشكيلي جزء من حضارة الشعوب في الادب والثقافة والفنون وتوثيق لها، مشيرا الي ان خير من يمثل ويوثق حضارتها ويعطي انطباع جيد عنها هي الفنون الذي يعتبر الفن التشكيلي جزء منها.

وأوضح ان اي مبادرات بالفن التشكيلي ورعاية البراعم الشابه والمواهب في هذا المجال تعد من الاشياء المحمودة التي يحتاج الفن التشكيلي لدعمها حتى يزدهر مستقبلا.

وقال النشاط المدرسي يعتبر مطبخ المواهب ، منوها الي ان الكثير من المواهب تظهر من خلال النشاط المدرسي وان دور النشاط المدرسي في رعاية الفنون والفنانين يعد من الادوار الهامة في مجتمعاتنا خاصة في تطوير المواهب في فترة مبكرة عبر كافة مراحل الدراسة، موكدا ان النشاط المدرسي يعد جزء لا يتجزأ من المجتمع ورعاية المواهب .

وطالب الشطي بمزيد من الدعم للفنانين التشكيليين الشبان وابراز دورهم الذي يعد من الاشياء الهامة وتوثيق للتراث الحضاري والثقافي في الكويت.