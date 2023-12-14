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نصائح المرور لتفادى الحوادث خلال الأمطار أبرزها السير بسرعة منخفضة

12/14/2023 11:38:00 PM
(MENAFN- Youm7) تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار بين الحين والآخر خلال الأيام المقبة ، وقد تضطرنا الظروف لقيادة سياراتنا ومركباتنا في هذه الأوقات، وإن كان يستحسن عدم استخدام السيارة في ظل سقوط الأمطار، إلا أنه يمكن في حالة الضرورة، مع تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق.


وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1-
السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2-
التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3-
تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4-
مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6-
استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.









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