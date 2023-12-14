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العاهل الأردنى يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت

12/14/2023 11:37:58 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا مع الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ؛ للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرالكويت.



وحمل الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، الشيخ أحمد الصباح تحياته لأمير دولة الكويت وتمنياته له بالشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية.












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