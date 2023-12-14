العاهل الأردنى يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت

العاهل الأردنى يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت
التاريخ
12/14/2023 11:37:58 PM
(MENAFN
- Youm7) أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا مع الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ؛ للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرالكويت.
وحمل الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، الشيخ أحمد الصباح تحياته لأمير دولة الكويت وتمنياته له بالشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية.
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