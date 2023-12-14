الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل بعدوانها المتواصل على الفلسطينيين تلعب بالنار

MENAFN - Youm7) قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل بعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، أدخلت نفسها والمنطقة في حالة حرب قد لا تنتهي، مُشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته لوقف هذا العدوان.

وأكد أبو ردينة - حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) - أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة طالب بوقفه فورا، كذلك وقف الاقتحامات لمدن الضفة الغربية، مشددا على أن الموقف الفلسطيني واضح بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، والدعوة إلى مُحاسبة إسرائيل.

وأوضح أبو ردينة أن لدى الشعب الفلسطيني كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه ومكتسباته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني باقٍ وصامد على أرضه والقدس هي بوصلته الأولى، ودونها لن يكون هناك سلام لأحد في المنطقة.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، أرض فلسطينية واحدة ويجب إنهاء الاحتلال عن كامل هذه الأرض.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي وانتقاده لتركيبة حكومة الاحتلال يجب أن يتم تطبيقها وألا تبقى مجرد أقوال، مُبينًا أنه لا يجوز للإدارة الأمريكية الحديث عن حل الدولتين دون العمل على إلزام إسرائيل بتطبيقه، مُبينًا أن بايدن منذ تسلمه الرئاسة لم ينفذ أيًا من وعوده.



وأكد أبو ردينة أنه دون إنهاء الاحتلال بالكامل وفق الشرعية الدولية فإنه لن يكون هناك أمن ولا سلام، مُبينًا أن السلام لن يكون بأي ثمن وأن إسرائيل لن تستطيع فرض رأيها على الشعب الفلسطيني.