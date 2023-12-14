المغرب وإسبانيا يجددان التزامهما بالعمل على وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين

MENAFN - Youm7) جدد وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، التزام المغرب وإسبانيا بمواصلة جهودهما والتنسيق الوثيق مع كافة الشركاء من أجل تعبئة دولية لوقف إطلاق النار مستدام وقابل للمراقبة في غزة، وذلك من أجل وقف أعمال العنف هناك بهدف حماية جميع المدنيين وتحقيق السلم والاستقرار والرفاه لكافة شعوب المنطقة.

واكد الوزيران -عقب مباحثات جرت بينهما الخميس، في العاصمة المغربية الرباط- ضرورة تعزيز المشاورات من أجل المساهمة بشكل نشط وفعال في جهود المجتمع الدولي، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان وعلى أساس حل الدولتين.

وأبرز الوزيران أهمية دعم حل سياسي والذي يبقى أساسيًا من أجل تخليص المنطقة من النزاع والعنف بهدف إرساء التعايش والسلم والازدهار في المنطقة برمتها.