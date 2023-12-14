مدير الأونروا: سكان غزة يائسون وجائعون ويوقفون شاحنات المساعدات بحثا عن الطعام

MENAFN - Youm7) حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من أن الكثير من سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم الآن يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه بها.

وفي معرض إحاطته للصحفيين في جنيف عند عودته من محافظة رفح، أوضح فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، أن الناس "يائسون وجائعون ومذعورون"، وذلك بعد مرور 69 يوما على بدء القصف العسكري الإسرائيلي ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وتابع أن الجوع هو أمر "لم يختبره سكان غزة قط" في تاريخهم المضطرب. وقال "رأيت بعيني أن الناس في رفح بدأوا يقررون مساعدة أنفسهم مباشرة من الشاحنة بسبب اليأس التام ويأكلون ما أخرجوه من الشاحنة على الفور.. وهذا ليس له علاقة بتحويل المساعدات عن مسارها".

وشدد لازاريني على أن رفع مستوى الإغاثة الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع هو وحده الذي سيساعد على تجنب تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل هناك - وشعورهم بالخيانة وتخلي المجتمع الدولي عنهم، ودعا إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى المركبات التجارية ورفع "الحصار" عن غزة.

وأوضح لازاريني أن محافظة رفح القريبة من الحدود المصرية أصبحت الآن "مركز النزوح" حيث يبحث أكثر من مليون شخص عن مأوى هناك. إن مرافق الأونروا مكتظة بشكل كبير، مما يعني أن عشرات الآلاف من الأشخاص ليس لديهم "مكان يذهبون إليه على الإطلاق".

وقال "المحظوظون هم أولئك الذين لديهم مكان داخل مقراتنا"، خاصة بعد أن بدأ فصل الشتاء. ومن هم في الخارج عليهم أن يعيشوا في العراء، "في الوحل وتحت المطر".

وتابع لازاريني إن الناس في غزة يعتقدون أن حياتهم "لا تساوي حياة الآخرين" وأن لديهم شعور بأن "حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لا تنطبق عليهم".

وسلط الضوء على الشعور السائد بالعزلة في القطاع، مشددا على أن الناس هناك "يتوقون فقط إلى الأمان والاستقرار"، ويتمنون حياة طبيعية تبدو بعيدة للغاية عنهم في الوقت الراهن.



وقال لازاريني إن "ما يصدمني باستمرار هو المستوى المتزايد باستمرار من التجريد من الإنسانية"، مستنكرا ابتهاج البعض لما يتم ارتكابه في هذه الحرب، "ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب الجميع، ويجعلنا نعيد التفكير في قيمنا. إنها لحظة حاسمة بالنسبة لنا جميعا ولإنسانيتنا المشتركة".

وأضاف "أشعر بالرعب من حملة التشهير التي تستهدف الفلسطينيين وأولئك الذين يقدمون المساعدات لهم"، وأحث وسائل الإعلام على "مساعدتنا في التصدي للمعلومات الخاطئة وغير الدقيقة"، مشددا على أن التحقق من الحقائق أمر أساسي.

وتابع "ما من منافسة في المعاناة. في نهاية المطاف، لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب، وكلما طال أمدها كانت الخسارة أكبر، والحزن أعمق. لا يوجد على الإطلاق بديل لعملية سياسية مناسبة وحقيقية لإيجاد حل نهائي لصراع سياسي دام 75 عاما وهو الأطول أمدا. لقد حان الوقت لأن يصبح هذا أولوية. المنطقة تستحق السلام والاستقرار".