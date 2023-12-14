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الرئيس الجزائرى يتلقى رسالة خطية من محمود عباس حول الأوضاع الراهنة فى فلسطين

12/14/2023 11:37:58 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المُحتلة، محمود عباس.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي، الخميس، أن الرسالة الخطية تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة والعدوان السافر، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن الرسالة سلمها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب لرئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي.








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