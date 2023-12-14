الرئيس الجزائرى يتلقى رسالة خطية من محمود عباس حول الأوضاع الراهنة فى فلسطين

(MENAFN
- Youm7) تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المُحتلة، محمود عباس.
وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي، الخميس، أن الرسالة الخطية تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة والعدوان السافر، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن الرسالة سلمها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب لرئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي.
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