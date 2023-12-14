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انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف لمطروح والمنيا والإسماعيلية

12/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (مطروح – المنيا - الإسماعيلية)، اليوم الجمعة (3 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (15/12/2023م)، وتضم كل قافلة منهم (عشرة
علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي :



1.

الشيخ / حسن عبد البصير عرفة

مدير المديرية

الكبير - بالضبعة

2.

الشيخ / رشاد عبد الباسط خزيمي

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

الصفار والمروة - بالضبعة

3.

الشيخ / إسماعيل حسن إسماعيل

مدير الإدارة

الرحمة – بالضبعة

4.

الشيخ / عبد الغني السيد حامد شرابي

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

أولاد المبروك - بالضبعة

5.

الشيخ / إبراهيم جلال السيد

إمام وخطيب

الفتح - بالضبعة

6.

الشيخ / السيد عبد السلام علي المعراج

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

فجر الإسلام - بالضبعة

7.

الشيخ / أحمد عبد السلام جباره

إمام وخطيب

التوحيد - بالضبعة

8.

الشيخ / محمد إبراهيم محمد شلبي

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

عباد الرحمن - بالضبعة

9.

الشيخ / رامي شعبان زايد

إمام وخطيب

التوبة - بالضبعة

10.

الشيخ / محمد السيد محمد ربيع

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

الهدى - بالضبعة



ثانياً : مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي :



1.

الشيخ / عمر خليفة محمد

مدير الدعوة

كامل عطية

2.

الشيخ / محمد مصطفى محمد مصطفى

مجمع البحوث الإسلامية

السلام

3.

الشيخ / حسين علي إسماعيل

مفتش دعوة

المصطفى الجبرتي

4.

الشيخ / جمعة مختار عبد الحميد

مجمع البحوث الإسلامية

الوداع

5.

الشيخ / جمال أحمد عبد الحميد

إمام وخطيب

الفشنية

6.

الشيخ / محمد حمدي محمد حسن

مجمع البحوث الإسلامية

الرحمة

7.

الشيخ / عمران محمد حسين

إمام وخطيب

ضيوف الرحمن

8.

الشيخ / معدن فتحي علي عبد الرازق

مجمع البحوث الإسلامية

العلم والإيمان

9.

الشيخ / عبد الرحمن فتحي عبد الكريم

إمام وخطيب

الرحمن الجبرتي

10.

الشيخ / محمود أحمد سيد الصغير خاطر

مجمع البحوث الإسلامية

عباد الرحمن



ثالثًا : مديرية أوقاف الإسماعيلية ( مدينة الإسماعيلية ) وبيانها كالتالي :



1.

الشيخ / السيد عبد المجيد

وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة

الدوحة - 24 أكتوبر - الإسماعيلية

2.

الشيخ / جمال عبد الناصر أحمد محمد

مجمع البحوث الإسلامية

الحق - أمام نادي الكهرباء - الشيخ زايد -
الإسماعيلية

3.

د / محمد عبد المعبود إبراهيم عبد النبي

مدير الدعوة

أم القرى - الشيخ زايد - الإسماعيلية

4.

الشيخ / محمد محمود أحمد محمد عمار

مجمع البحوث الإسلامية

آل أبو زيد - طريق الدائري بجوار النيابة الإدارية - الإسماعيلية

5.

الشيخ / أشرف إبراهيم السيد عدوي

إمام وخطيب

أبو المجد - الشارع التجاري - الشيخ زايد - الإسماعيلية

6.

الشيخ / محمود مصطفى أحمد رضوان

مجمع البحوث الإسلامية

الماجد - التأمين الصحي - الطريق الدائري - الإسماعيلية

7.

الشيخ / أشرف شحاتة عطوة

إمام وخطيب

الرحمن - الخامسة - الإسماعيلية

8.

الشيخ / حسن أحمد إبراهيم مهدي

مجمع البحوث الإسلامية

الحمد - الخامسة - الإسماعيلية

9.

الشيخ / محمد سعيد السيد الروبي

إمام وخطيب

الإيمان والتقوى - الشيخ زايد - الإسماعيلية

10.

الشيخ / محمود عبد الرحمن عبد المولى

مجمع البحوث الإسلامية

الحي القيوم - بمساكن أعضاء هيئة التدريس -
الإسماعيلية
















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