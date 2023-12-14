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مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية يُنظم ورشة نادى الكتاب اليوم

12/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن الحب والصداقة"، وذلك اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء، بمركز جسور الثقافى داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك .



وتضم الورشة قراءة جزء من كتاب "فلسفة الوحدة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعدنا العلاقات في بناء شخصياتنا المختلفة والتحدث عما يخطر ببالنا في بيئة مليئة بالأمان والتقبل، وذلك بحضور سوزى فتحى.



الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.



وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران سامى فوزى صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.


















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