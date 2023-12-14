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يتبقى أسبوع.. الشتاء يبدأ رسميًا الجمعة 22 ديسمبر

12/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) أسبوع بات يفصلنا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء ، وذلك بعد أن بدأ فصل الخريف رسمياً السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما، على أن يبدأ الشتاء رسمياً 22 ديسمبر.



وفي يوم 22 من شهر ديسمبر تقريباً "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، حيث تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي، ويمكن إجمال ذلك في الجدول التالي:



وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024 ، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و 17 ساعة.



أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة ، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.












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