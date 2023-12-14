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تعرف على أيقونة القديس نيكولاس سانتا كلوز بمتحف الغردقة.. صورة

12/14/2023 11:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) توجد فى متحف الغردقة الكثير من القطع الأثرية التى لها تاريخ منها الفرعونية والرومانسية والإسلامية والقبطية، من بين تلك القطع أيقونة القديس نيكولاس الشهيرة.. تعرف عليها فى المعلومات الآتية:
-أيقونه من الخشب الملون للقديس نيقولاس والملقب بسانتا كلوس
- عرف عنه أنه كان يوزع المال على المحتاحين ليلا" وهو متخف
- عمل أسقف لمدينة ميرا وهى تركيا حاليا - الأيقونة مصنوعه من مادة الخشب الملون
- يرجع تاريخها الى ما بين اعوام : 270 إلى 345م
- يرجع مصدرها إلى المتحف القبطى
يذكر أن متحف آثار الغردقة يضم الالاف من القطع الأثرية المختلفة التى يرجع تاريخها إلى الالاف السنين منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديثة.

أيقونة القديس نيقولاس








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