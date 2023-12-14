الاتحاد الأوروبى يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

(MENAFN
- Youm7) تبنّى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل خصوصاً فرض حظر على واردات الماس الروسي، بحسب ما جاء في بيان للتكتّل، الخميس.
ورحّب الزعماء الأوروبيون المجتمعون في قمة ببروكسل باعتماد هذه الحزمة الجديدة، وهي الـ12 ضد روسيا.
وتحظر العقوبات الأخيرة صادرات روسيا من الألماس. وتشمل أيضاً إجراءات ترمي إلى تشديد تطبيق سقف أسعار النفط بهدف الحدّ من إيرادات الكرملين من مبيعات النفط الخام إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال الاقتصاد الروسي غير متأثّر إلى حدّ بعيد بالعقوبات الغربية، وقد أشاد بوتين، الخميس، بقدرة بلاده على "المضيّ قدماً".
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