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الاتحاد الأوروبى يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

12/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) تبنّى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل خصوصاً فرض حظر على واردات الماس الروسي، بحسب ما جاء في بيان للتكتّل، الخميس.

ورحّب الزعماء الأوروبيون المجتمعون في قمة ببروكسل باعتماد هذه الحزمة الجديدة، وهي الـ12 ضد روسيا.

وتحظر العقوبات الأخيرة صادرات روسيا من الألماس. وتشمل أيضاً إجراءات ترمي إلى تشديد تطبيق سقف أسعار النفط بهدف الحدّ من إيرادات الكرملين من مبيعات النفط الخام إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الاقتصاد الروسي غير متأثّر إلى حدّ بعيد بالعقوبات الغربية، وقد أشاد بوتين، الخميس، بقدرة بلاده على "المضيّ قدماً".








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