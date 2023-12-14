واشنطن تضغط على إسرائيل للانتقال لـمرحلة جديدة فى حرب غزة

MENAFN - Youm7) قال مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان الخميس، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول متى ستتحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة إلى مرحلة "أكثر دقة وأكثر تحديداً"، فيما أشار البيت الأبيض، إلى أن واشنطن ترغب في الانتقال لتلك المرحلة بنهاية العام، وسط تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة "حتى النصر المبين".

وأضاف سوليفان الذي وصل تل أبيب الخميس، في مقابلة مع التليفزيون الإسرائيلي، إنه أجرى "محادثة بناءة للغاية"، مع الإسرائيليين حول تغيير مرحلة الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل ستواصل القيام بجهودها العسكرية ضد حماس لبعض الوقت.

وتابع: "لست هنا لإلقاء محاضرة أو إملاء شيء، نحن نتحدث مع الإسرائيليين كأصدقاء"، وذكر أن "مساهماتنا مبنية على ما سينهي حماس كتهديد إرهابي لإسرائيل وما الذي سيحمي المدنيين في غزة". وأعرب عن اعتقاده بأن هناك "حلاً تفاوضياً" لإسرائيل فيما يتعلق بالتحدي الأمني مع لبنان.

ولفت إلى أن محادثاته في إسرائيل كانت "مثمرة"، لافتاً إلى "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف والخطوات اللازمة.

واعتبر أنه يجب في نهاية المطاف ربط الحكم في غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية "محدثة ومجددة".

بدوره، قال البيت الأبيض، إن سوليفان تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية الانتقال من العمليات العالية الشدة إلى العمليات المنخفضة الشدة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي، إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب"، لكنه أضاف "لا أريد أن أضع طابعاً زمنياً عليه". ولم يوضح كيربي كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة.

ورغم الضغوط الأمريكية بشأن الجدول الزمني للحرب، قال

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لسوليفان إن الحرب ضد حركة "حماس" ستستغرق "أكثر من بضعة أشهر".

وقال بيان صادر عن مكتب جالانت إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أبلغ سوليفان أن "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وأنشأت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها. سيتطلب الأمر فترة من الوقت، وسيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سنفوز وسندمرها"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".