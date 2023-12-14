بوتين: الـروسوفوبيا آخذة فى الانتشار فى ظل استمرار العالم فى مناهضة روسيا

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس أن الـ"روسوفوبيا" أو ما يُعرف بـ"رهاب الروس" آخذة في الانتشار مع استمرار العالم في الوقوف ضد روسيا.

وقال بوتين -خلال مؤتمره الصحفي الماراثوني لنهاية العام بعد إلغاء المؤتمر العام الماضي حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- "فيما يتعلق بالروسوفوبيا، فإن هذا جزء من الحملة العالمية ضد روسيا"، داعيًا إلى ضرورة بذل الجهود لإحباط أي محاولات لزعزعة استقرار المجتمع من الداخل.

وأشار الرئيس الروسي إلى بيانات من مركز أبحاث الرأي العام الروسي (VCIOM) تُظهر أن 96% من المواطنين الروس ينظرون إلى الانسجام بين الأعراق في البلاد باعتباره ميزة تنافسية كبيرة لأجزاء أخرى من العالم، مرجعا ذلك إلى التزام البلاد بالقيم التقليدية.

وفي نفس السياق، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، أن الوضع على الأرض في منطقة الصراع الأوكراني يظهر بشكل جيد للغاية أن أمل الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا غير واقعي.

وشدد نارشيكين- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- على أن أوكرانيا كانت النقطة الرئيسية لجهود الغرب التخريبية في المنطقة.

وقال "الآن، تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل ساخر سكان ذلك البلد كوقود للمدافع في عدوانهم على روسيا ومن خلال إرسال أعداد لا حصر لها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف، يحاول الأمريكيون والأوروبيون إلحاق الضرر بموسكو".

وأشار إلى أن ما يصفه الغرب عادة بأنه هزيمة استراتيجية، لكن الوضع الحقيقي على الأرض يظهر أن مثل هذه الأحلام عقيمة بشكل ميؤوس منه".

وبدوره، قال ألكسندر فولجاريوف، نائب المبعوث الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنه يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي في "ناتو" أن يفكروا مليا في العواقب المأساوية التي قد تنجم عن السماح لأوكرانيا باستخدام قواعدهم الجوية لشن طلعات جوية بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وذكرت وكالة تاس، أنه في محاولات يائسة لتأخير الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، طرح حلف شمال الأطلسي فكرة النقل الرسمي لطائرات مقاتلة تكتيكية من طراز إف-16 إلى نظام كييف، لكنه في الواقع أقامها في مطارات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المتاخمة لأوكرانيا حتى يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم العسكرية".

وقال في اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة:"نفذنا طلعات قتالية من تلك المواقع، ويجب على الدول الأوروبية الأعضاء في حلف (الناتو) الآن أن تبدأ في التفكير في العواقب المأساوية التي يمكن أن تنجم عن التحركات غير المدروسة لاستخدام الطيران التكتيكي القتالي على أمن عموم أوروبا".

وبحسب فولجاريوف، إذا أقلعت هذه الطائرات المقاتلة من أراضي الدول الأعضاء في الناتو واستخدمت في الصراع الأوكراني، فإن موسكو ستعتبر ذلك خطوة واعية نحو التصعيد ومشاركة مباشرة بحكم الأمر الواقع في المواجهة المسلحة".



وحذر من أن هذا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية فعالة.



