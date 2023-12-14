الهند والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بمكافحة مخاطر التمويل غير المشروع

MENAFN - Youm7) أكدت الهند والولايات المتحدة، مجددًا، التزامهما بالعمل معاً من أجل مكافحة مخاطر التمويل غير المشروع فى النظام المالى العالمى.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الشئون الخارجية الهندية، وأوضحت فيه أن الجانبين أجريا حوارًا بشأن سبل مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الاستخبارات المالية والإرهاب بريان نيلسون شارك فى رئاسة هذا الحوار الذي استضافته وزارة المالية الهندية.

ولفت البيان إلى أنه "تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الجهود التعاونية لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع في النظم المالية الهندية والأمريكية والدولية ومكافحة الجرائم المالية الأخرى".



وأضاف البيان أن "الهند والولايات المتحدة بحثتا التحديات الراهنة التي تواجه تنفيذ العقوبات وسبل تحسين التعاون وتبادل المعلومات والتحقق منها وزيادة التنسيق بين الجانبين لمكافحة عمليات التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم".

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على استئناف الحوار خلال العام المقبل؛ للبناء على ما أسفرت عنه المباحثات المثمرة التي جرت بينهما فى نيودلهى.