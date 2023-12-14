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إسرائيل تدرس استخدام الخنازير فى حربها فى غزة

12/14/2023 11:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) بعث عضو فى بلدية حيفا شمالى إسرائيل اقتراحا لرئيسة البلدية عينات كاليش بنقل آلاف الخنازير البرية في المدينة إلى غزة، لتساهم بتقليل عدد الجنود القتلى فى غزة.

ويعتقد كيريل كارتنيك المرشح لرئاسة البلدية أن الفكرة ستساهم في إنقاذ حياة الجنود الإسرائيليين.

وذكر أنه "يوجد في مدينة حيفا عدد كبير من هذه الخنازير والتي تتسبب بأضرار كبيرة وإزعاج متواصل للسكان".

وحسب كارتنيك
تتمحور فكرته
في إدخال هذه الحيوانات إلى المباني المليئة بالمتفجرات والأنفاق والأماكن المشبوهة، حيث أشار إلى مقتل عناصر "جولاني" بالشجاعية بعبوة ناسفة بأحد المباني.

وقال في تصريحاته "لو وزعت هذه الحيوانات داخل هذه المباني كان من الممكن أن تمنع مصرعهم".

وبالنسبة لكيريل فإن هذا الحل يخلص في الوقت نفسه سكان مدينة حيفا من الأضرار التي تسببها هذه الحيوانات والمتواصلة منذ سنوات.

كما أفاد في الرسالة التي وجهها إلى رئيسة البلدية بأن الآلاف من هذه الحيوانات ستعمل على إزعاج المسلحين وتعرض حياتهم للخطر، فبدلا من أن يقاتلوا الجنود سيقاتلون الخنازير والتي تعتبر وفقا للديانة الإسلامية حيوانات نجسة.

وبرأيه فإنه بهذه الطريقة يمكن للجيش أن يكشف عن مواقع المسلحين إضافة إلى أن هذه الحيوانات ستدوس على الألغام والمتفجرات بدلا من الجنود.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي
أعلن مقتل
445
عنصرا في صفوف قواته منذ 7 أكتوبر الماضي.







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