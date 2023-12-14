اليوم.. منتخب الناشئين للكرة الطائرة يواجه المغرب فى بطولة أفريقيا

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- Youm7) يواجه منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره المغربى فى تمام
الرابعة مساء اليوم الجمعة فى ثالث مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها ليبيا، ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوي.
وتقرر أن يقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.
ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.
وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.
وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.
جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.
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