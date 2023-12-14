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معتمد جمال يجري تعديلات على تشكيل الأبيض لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

12/14/2023 11:37:48 PM
(MENAFN- Youm7) يدرس معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر
لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وينوى معتمد جمال تأمين دفاع الزمالك،بتعديلات طفيفة في التشكيل، خاصة أن المدير
الفني يرغب في استمرار الانطلاقة الأفريقية،التي بدأها بالفوز على أبو سليم الليبى ثم سوار الغينى وأخيراً ساجرادا الأنجولى ليحصد العلامة كاملة ويتصدر المجموعة.



وطلب معتمد جمال تقريراً مفصلاً عن حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد استبعاده من المواجهة الماضية أمام المصري البورسعيدى، أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى nile ، وذلك لحسم مصيره من المشاركة في مباراة بطل أنجولا المقرر
لها يوم الأربعاء المقبل.



فى سياق مختلف اقترب مصطفى شلبى لاعب فرق الزمالك من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع فريقه، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.



ويعانى مصطفى شلبى من شرخ
في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق ، ومن المقرر أن يعود مصطفى شلبى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك وفقا لتصريحات معتمد جمال المدير الفنى للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.












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