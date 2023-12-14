معتمد جمال يجري تعديلات على تشكيل الأبيض لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يدرس معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولى المقرر
لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وينوى معتمد جمال تأمين دفاع الزمالك،بتعديلات طفيفة في التشكيل، خاصة أن المدير
الفني يرغب في استمرار الانطلاقة الأفريقية،التي بدأها بالفوز على أبو سليم الليبى ثم سوار الغينى وأخيراً ساجرادا الأنجولى ليحصد العلامة كاملة ويتصدر المجموعة.
وطلب معتمد جمال تقريراً مفصلاً عن حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد استبعاده من المواجهة الماضية أمام المصري البورسعيدى، أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى nile ، وذلك لحسم مصيره من المشاركة في مباراة بطل أنجولا المقرر
لها يوم الأربعاء المقبل.
فى سياق مختلف اقترب مصطفى شلبى لاعب فرق الزمالك من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع فريقه، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.
ويعانى مصطفى شلبى من شرخ
في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق ، ومن المقرر أن يعود مصطفى شلبى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك وفقا لتصريحات معتمد جمال المدير الفنى للفريق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
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