مواجهة قوية بين فاركو و زد فى دوري Nile الليلة

(MENAFN
- Youm7) يستضيف فاركو، نظيره زد في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، ويتطلع الفريقين لحصد النقاط الثلاثة .
وتُعد مباراة اليوم صراع بين "القمة والقاع" ففريق زد الذي يقوده مجدي عبد العاطي خاض 7 مباريات حصد خلالها 13 نقطة بالفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة هذا الموسم وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.
وبالنسبة لفريق فاركو الذي يقوده خالد جلال فيعاني هذا الموسم ، حيث خاض 8 مباريات جمع خلالها 5 نقاط فقط من خلال الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين وخسارة 5 مباريات ، وسجل لاعبيه
7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدف.
القنوات الناقلة لمباراة فاركو وزد اليوم
وتنقل قنوات اون تايم سبورت مباراة فاركو وزد اليوم على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.
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