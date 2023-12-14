معتمد جمال يحدد شروط عودة ثلاثى الزمالك للمشاركة فى المباريات

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- Youm7) أبلغ معتمد جمال المدير الفنى للزمالك ثلاثى القلعة البيضاء العائد من الإيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، بضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج التأهيلى المخصص لهم، خاصة فى ظل بعدهم عن المباريات لمدة تخطت الشهر وبعدها سيحسم مصيرهم من المشاركة فى المباريات.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم موقف الثلاثى من المشاركة فى المباريات من عدمه وفقا لقرار مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفنى، وانتظم ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق يوم الاثنين الماضى.
وكان الثلاثى امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، فى أعقاب مغادرة اللاعبين معسكر الفريق قبل لقاء زد فى مسابقة الدورى، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة فى التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.
ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.
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