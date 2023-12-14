معتمد جمال يحدد شروط عودة ثلاثى الزمالك للمشاركة فى المباريات

MENAFN - Youm7) أبلغ معتمد جمال المدير الفنى للزمالك ثلاثى القلعة البيضاء العائد من الإيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، بضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج التأهيلى المخصص لهم، خاصة فى ظل بعدهم عن المباريات لمدة تخطت الشهر وبعدها سيحسم مصيرهم من المشاركة فى المباريات.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم موقف الثلاثى من المشاركة فى المباريات من عدمه وفقا لقرار مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفنى، وانتظم ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق يوم الاثنين الماضى.

وكان الثلاثى امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، فى أعقاب مغادرة اللاعبين معسكر الفريق قبل لقاء زد فى مسابقة الدورى، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة فى التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.



