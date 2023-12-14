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(نزاهة) تستعرض أمام مؤتمر أتلانتا تجربة الكويت لتعزيز النزاهة في التعليم

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 12 (كونا) -- استعرضت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس تجربة دولة الكويت في تعزيز النزاهة في التعليم وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وقدمت الامين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) المهندسة ابرار الحماد خلال فعالية جانبية خاصة حول التعليم عرضا تقديميا حول المبادرات الرامية إلى تعزيز مفاهيم النزاهة والمسؤولية في المنظومة التعليمية في دولة الكويت.
وتطرقت الحماد إلى مبادرة "بنكي" التي تم تدشينها بشراكة استراتيجية بين وزارة التربية و(نزاهة) وبنك الكويت الوطني مشيرة إلى دور المبادرة في تعليم الثقافة المالية وإدارة الأموال والحفاظ على المال العام وتنمية سلوكيات الطلاب.
وتحدثت أيضا عن البدء بتوسعة نطاق المبادرة لتشمل حتى تاريخه 30 مدرسة وأكثر من 3000 معلم ومعلمة وأكثر من 15 الف متعلم ومتعلمة.
وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الحوار والعمل المشترك في مجال مكافحة الفساد بين الهيئات المتخصصة والجهات التعليمية وتنقسم إلى جلستين رئيسيتين الأولى معنية بالأخلاق ونزاهة التعليم في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والثانية كانت حول تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في مجال النزاهة.
وتشارك دولة الكويت في مؤتمر الدول الاطراف الذي يستمر حتى يوم غد ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم وعضوية الامين العام المساعد لقطاع الوقاية ابرار الحماد ومدير ادارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس.
ويحضر الدورة العاشرة للمؤتمر أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون خلال اعمال المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما يتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.(النهاية) ا م م / ف ا س

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