(نزاهة) تستعرض أمام مؤتمر أتلانتا تجربة الكويت لتعزيز النزاهة في التعليم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 12 (كونا) -- استعرضت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس تجربة دولة الكويت في تعزيز النزاهة في التعليم وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وقدمت الامين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) المهندسة ابرار الحماد خلال فعالية جانبية خاصة حول التعليم عرضا تقديميا حول المبادرات الرامية إلى تعزيز مفاهيم النزاهة والمسؤولية في المنظومة التعليمية في دولة الكويت.
وتطرقت الحماد إلى مبادرة "بنكي" التي تم تدشينها بشراكة استراتيجية بين وزارة التربية و(نزاهة) وبنك الكويت الوطني مشيرة إلى دور المبادرة في تعليم الثقافة المالية وإدارة الأموال والحفاظ على المال العام وتنمية سلوكيات الطلاب.
وتحدثت أيضا عن البدء بتوسعة نطاق المبادرة لتشمل حتى تاريخه 30 مدرسة وأكثر من 3000 معلم ومعلمة وأكثر من 15 الف متعلم ومتعلمة.
وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الحوار والعمل المشترك في مجال مكافحة الفساد بين الهيئات المتخصصة والجهات التعليمية وتنقسم إلى جلستين رئيسيتين الأولى معنية بالأخلاق ونزاهة التعليم في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والثانية كانت حول تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في مجال النزاهة.
وتشارك دولة الكويت في مؤتمر الدول الاطراف الذي يستمر حتى يوم غد ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم وعضوية الامين العام المساعد لقطاع الوقاية ابرار الحماد ومدير ادارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس.
ويحضر الدورة العاشرة للمؤتمر أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون خلال اعمال المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما يتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.(النهاية) ا م م / ف ا س
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