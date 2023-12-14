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فريق (الاهلي) يحقق فوزا كبيرا على (الفيحاء) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي لكرة القدم

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 14 - 12 (كونا) -- حقق فريق (الاهلي) فوزا كبيرا على نظيره (الفيحاء) بنتيجة (4-0) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال17 لدوري (روشن) السعودي لكرة القدم.
وحسم (الاهلي) اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة (الرياض) مبكرا بتسجيله أربعة اهداف في الشوط الأول.
وافتتح المهاجم السعودي فراس البريكان التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة (11) ثم اضاف السعودي علي مجرشي الهدف الثاني بضربة رأسية اخرى في الدقيقة (17).
ليعود البريكان ويسجل الهدف الثالث للفريق والثاني له في الدقيقة (30) قبل ان يضيف الجزائري رياض محرز هدف الاهلي الرابع والاخير من ضربة جزاء في الدقيقة (43) من الشوط الاول.
وبهذه النتيجة رفع (الاهلي) رصيده الى (34) نقطة محافظا على مركزه الثالث في جدول الترتيب فيما بقي رصيد (الفيحاء) عند (19) نقطة بالمركز العاشر.(النهاية)

ف ن / س ع م


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