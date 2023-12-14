مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هطول الأمطار الغزيرة على غزة تسبب بتدهور الوضع الصحي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 12 (كونا) -- ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الخميس أن هطول الأمطار الغزيرة على غزة تسبب في تدهور الوضع الصحي في القطاع في ظل استمرار العمليات العسكرسية العنيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الكثير من المناطق في غزة غمرتها المياه وفاقمت الأوضاع الصعبة للنازحين مما أرغم نزوح نحو 9ر1 مليون شخص في القطاع من منازلهم وتوجه أكثر من نصفهم إلى منطقة رفح في الجنوب التماسا للأمان.
وأشار إلى اكتظاظ ملاجئ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل كبير إذ يقيم بها أعداد تفوق بمقدار 9 مرات قدرتها الاستيعابية ويعيش الكثيرون في الخلاء حيث يتعرضون لظروف الطقس الصعبة.
وحذر المكتب من صعوبة إدارة ظروف الصرف الصحي في أماكن الإيواء الممتلئة ومع الفيضانات وتراكم النفايات تؤدي تلك الظروف إلى مخاطر انتشار الأمراض.
وشدد على الحاجة الملحة لشركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني الذين يقدمون الدعم في مجال المياه والصرف الصحي لسكان غزة إلى مواد البناء لإصلاح خطوط أنابيب المياه المتضررة "حيث أن عدم القدرة على الإصلاح قد يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق معينة في جنوب غزة".
وكانت السلطات الصحية في غزة ذكرت في وقت سابق أنها وثقت 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في الملاجئ. (النهاية)
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