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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هطول الأمطار الغزيرة على غزة تسبب بتدهور الوضع الصحي

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 12 (كونا) -- ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الخميس أن هطول الأمطار الغزيرة على غزة تسبب في تدهور الوضع الصحي في القطاع في ظل استمرار العمليات العسكرسية العنيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الكثير من المناطق في غزة غمرتها المياه وفاقمت الأوضاع الصعبة للنازحين مما أرغم نزوح نحو 9ر1 مليون شخص في القطاع من منازلهم وتوجه أكثر من نصفهم إلى منطقة رفح في الجنوب التماسا للأمان.
وأشار إلى اكتظاظ ملاجئ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل كبير إذ يقيم بها أعداد تفوق بمقدار 9 مرات قدرتها الاستيعابية ويعيش الكثيرون في الخلاء حيث يتعرضون لظروف الطقس الصعبة.
وحذر المكتب من صعوبة إدارة ظروف الصرف الصحي في أماكن الإيواء الممتلئة ومع الفيضانات وتراكم النفايات تؤدي تلك الظروف إلى مخاطر انتشار الأمراض.
وشدد على الحاجة الملحة لشركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني الذين يقدمون الدعم في مجال المياه والصرف الصحي لسكان غزة إلى مواد البناء لإصلاح خطوط أنابيب المياه المتضررة "حيث أن عدم القدرة على الإصلاح قد يؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق معينة في جنوب غزة".
وكانت السلطات الصحية في غزة ذكرت في وقت سابق أنها وثقت 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في الملاجئ. (النهاية)

ع س ت / س ع م




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