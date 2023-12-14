الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا وبلدات بجنوب لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 12 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وبلدات حدودية.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات جوية على جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون وعلى جبل الباط ومنطقة الرندة في بلدة عيتا الشعب كما أغارت الطائرات المسيرة على بلدة ميس الجبل.
وأضافت أن الاحتلال قصف بالمدفعية بلدة الجبين واستهدف مسجدها كما استهدف بلداتي يارين ووادي السلوقي.
كما استهدفت قذائف الاحتلال أطراف بلدات حولا وعلما الشعب والناقورة وتلة العويضة والعزية وشيحين ومروحين وطير حرفا والبستان وأم التوت وتعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام لقصف بالقذائف الفسفورية.
من جانب آخر قتل عنصر بالمقاومة اللبنانية خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.
وذكرت المقاومة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر المقاومة استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا وتجمعا آخر في قلعة هونين وثكنة يفتاح "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
ويشهد جنوب لبنان مواجهات يومية بين الاحتلال والمقاومة منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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