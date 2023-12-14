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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا وبلدات بجنوب لبنان

12/14/2023 11:37:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 12 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وبلدات حدودية.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات جيش الاحتلال شنت غارات جوية على جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون وعلى جبل الباط ومنطقة الرندة في بلدة عيتا الشعب كما أغارت الطائرات المسيرة على بلدة ميس الجبل.
وأضافت أن الاحتلال قصف بالمدفعية بلدة الجبين واستهدف مسجدها كما استهدف بلداتي يارين ووادي السلوقي.
كما استهدفت قذائف الاحتلال أطراف بلدات حولا وعلما الشعب والناقورة وتلة العويضة والعزية وشيحين ومروحين وطير حرفا والبستان وأم التوت وتعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام لقصف بالقذائف الفسفورية.
من جانب آخر قتل عنصر بالمقاومة اللبنانية خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.
وذكرت المقاومة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام أن عناصر المقاومة استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا وتجمعا آخر في قلعة هونين وثكنة يفتاح "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
ويشهد جنوب لبنان مواجهات يومية بين الاحتلال والمقاومة منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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